Депутатам Львівської облради вручили повістки до військкомату прямо на сесії — фото

Депутатам Львівської обласної ради вручили повістки до територіальних центрів комплектації (військкомати) прямо на засіданні органу. Про це повідомив депутат Йосиф Ситник у Facebook.

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За його словами, на сесію облради прийшли представник Личаківсько-Залізничного районного військкомату.

Він зазначив, що депутатам вручили повістки.

Скільки саме обранців отримали повідомлення про необхідність з'явитись у ТЦК, Ситник не уточнював.

ДОВІДКА. Згідно із законом про мобілізацію, не підлягають призову під час мобілізації народні депутати та депутати Верховної Ради АР Крим. Щодо депутатів місцевих та обласних рад такої норми немає. Водночас там прописано, що не підлягають призову заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить українському законодавству, і такі методи пов'язані з тим, що військовозобов'язані можуть бути зареєстровані в одному місці, а проживати – в іншому, повідомив полковник ЗСУ Калугін.

Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.

22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).

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