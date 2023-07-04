Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкомат прямо на сессии — фото
04.07.2023, 12:32
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки на сессии (Фото: Йосиф Ситник/Facebook)
Депутатам Львовского областного совета вручили повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы) прямо на заседании органа. Об этом сообщил депутат Иосиф Сытник в Facebook.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, на сессию облсовета пришли представитель Лычаковско-Железнодорожного районного военкомата.
Он отметил, что депутатам вручили повестки.
Сколько именно избранников получили уведомление о необходимости явиться в ТЦК, Сытник не уточнял.
СПРАВКА. Согласно закону о мобилизации, не подлежат призыву во время мобилизации народные депутаты и депутаты Верховной Рады АР Крым. Относительно депутатов местных и областных советов такой нормы нет. В то же время там прописано, что не подлежат призыву забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.
- 22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).
- Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать – в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.
- Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.
Читайте также: В Минобороны прокомментировали скандалы с военкомами. Обещают жестко реагировать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии