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Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкомат прямо на сессии — фото

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 12:32
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкомат прямо на сессии — фото - Фото
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки на сессии (Фото: Йосиф Ситник/Facebook)

Депутатам Львовского областного совета вручили повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы) прямо на заседании органа. Об этом сообщил депутат Иосиф Сытник в Facebook.

По его словам, на сессию облсовета пришли представитель Лычаковско-Железнодорожного районного военкомата.

Он отметил, что депутатам вручили повестки.

Сколько именно избранников получили уведомление о необходимости явиться в ТЦК, Сытник не уточнял.

СПРАВКА. Согласно закону о мобилизации, не подлежат призыву во время мобилизации народные депутаты и депутаты Верховной Рады АР Крым. Относительно депутатов местных и областных советов такой нормы нет. В то же время там прописано, что не подлежат призыву забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Читайте также: В Минобороны прокомментировали скандалы с военкомами. Обещают жестко реагировать 

Дмитрий Гриниченко
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