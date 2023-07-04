Депутатам Львовского облсовета вручили повестки в военкомат прямо на сессии — фото

Депутатам Львовского областного совета вручили повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы) прямо на заседании органа. Об этом сообщил депутат Иосиф Сытник в Facebook.

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По его словам, на сессию облсовета пришли представитель Лычаковско-Железнодорожного районного военкомата.

Он отметил, что депутатам вручили повестки.

Сколько именно избранников получили уведомление о необходимости явиться в ТЦК, Сытник не уточнял.

СПРАВКА. Согласно закону о мобилизации, не подлежат призыву во время мобилизации народные депутаты и депутаты Верховной Рады АР Крым. Относительно депутатов местных и областных советов такой нормы нет. В то же время там прописано, что не подлежат призыву забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

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