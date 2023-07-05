Генерал Тарнавский о наступлении на юге: Главное, что ВСУ не использовали весь потенциал
05.07.2023, 07:26
Александр Тарнавский (Фото: Командувач Тарнавський/Telegram)
Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "стабильно". Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
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По его словам, ситуация с наступлением в зоне его ответственности является стабильной.
"Главное, что мы не использовали весь свой потенциал", — сказал Тарнавский.
Командующий Сухопутных войск Александр Сырский в том же интервью заявил, что "пока все развивается по планам, которые были составлены и утверждены".
- Генштаб сообщал, что Силы обороны продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех.
- Также ВСУ на юге продвигаются в направлении Бердянска – было зафиксировано продвижение в глубину обороны россиян на 2 км. Враг ожесточенно сопротивляется.
- Военный аналитик полковник Черник сообщил, что контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию освобождения Херсона, без "молниеносности".
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