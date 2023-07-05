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Генерал Тарнавский о наступлении на юге: Главное, что ВСУ не использовали весь потенциал

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 07:26
Генерал Тарнавский о наступлении на юге: Главное, что ВСУ не использовали весь потенциал - Фото
Александр Тарнавский (Фото: Командувач Тарнавський/Telegram)

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "стабильно". Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

По его словам, ситуация с наступлением в зоне его ответственности является стабильной. 

"Главное, что мы не использовали весь свой потенциал", — сказал Тарнавский.

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский в том же интервью заявил, что "пока все развивается по планам, которые были составлены и утверждены".

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Дмитрий Гриниченко
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