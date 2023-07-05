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Генерал Тарнавський про наступ на півдні: Головне, що ЗСУ не використали весь потенціал

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05.07.2023, 07:26
Генерал Тарнавський про наступ на півдні: Головне, що ЗСУ не використали весь потенціал - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: Командувач Тарнавський/Telegram)

Командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що наступ Збройних Сил України на півдні йде "стабільно". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ABC News.

За його словами, ситуація із наступом у зоні його відповідальності є стабільною.

"Головне, що ми не використали весь свій потенціал", — сказав Тарнавський.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у тому самому інтерв'ю заявив, що "поки що все розвивається за планами, які були складені та затверджені".

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Дмитро Гриниченко
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