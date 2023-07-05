Генерал Тарнавський про наступ на півдні: Головне, що ЗСУ не використали весь потенціал

Командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що наступ Збройних Сил України на півдні йде "стабільно". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ABC News.

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За його словами, ситуація із наступом у зоні його відповідальності є стабільною.

"Головне, що ми не використали весь свій потенціал", — сказав Тарнавський.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у тому самому інтерв'ю заявив, що "поки що все розвивається за планами, які були складені та затверджені".

Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.

Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".

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