UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрывы в оккупированной Макеевке. Россияне пишут о пожаре на нефтебазе – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 22:17
Видео: ресурс окупантов
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области произошли взрывы, сообщают местные пропагандистские ресурсы оккупантов. В сети распространяются видео и фото последствий взрыва.

Местный Telegram-канал утверждает, что после попадания в Макеевке загорелась нефтебаза и распространяет еще одно видео.

Российские пропагандисты "Известия" со ссылкой на главу незаконной оккупационной администрации также сообщают о якобы пожаре на нефтебазе после "атаки".

Также в сети появилось фото того, как выглядит задымление в Макеевке из Донецка.

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Читайте также: У ВСУ есть успехи на юге: уничтожили российские ЗРК "Тор" и РЛС "Зоопарк" – Тарнавский

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаприлетпропагандаМакеевкаДонецк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 