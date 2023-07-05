Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области произошли взрывы, сообщают местные пропагандистские ресурсы оккупантов. В сети распространяются видео и фото последствий взрыва.

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Местный Telegram-канал утверждает, что после попадания в Макеевке загорелась нефтебаза и распространяет еще одно видео.

Российские пропагандисты "Известия" со ссылкой на главу незаконной оккупационной администрации также сообщают о якобы пожаре на нефтебазе после "атаки".

Также в сети появилось фото того, как выглядит задымление в Макеевке из Донецка.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в склад оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

Впоследствии появилось видео с уничтожением арсенала российских захватчиков в Макеевке.

5 июля в ВСУ сообщили об уничтожении объекта российской военной инфраструктуры во временно оккупированном Дебальцево.

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