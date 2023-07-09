Силы обороны отработали трофейной российской тяжелой огнеметной системой залпового огня Солнцепек по позициям оккупантов. Видео украинскому Telegram-каналу Диванно-штурмовая бригада прислал подписчик.

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Эпизод произошел несколько дней назад.

По данным автора видео, этот Солнцепек вместе с запасом ракет к нему украинские воины затрофеили в районе Балаклеи Харьковской области.

В описании под роликом говорится, что его используют "только при острой необходимости накрыть расположение противника термобаром".

На видео показан запуск боеприпасов из Солнцепека в сторону врага и дальнейшее "феерическое" попадание по позициям оккупантов.

СПРАВКА. "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами. В залпе – 24 снаряда, способные накрыть площадь 200х200 м. ВСУ имеют на вооружении несколько таких систем, затрофированных во время боев.

14 февраля 2023 года была "валентинка" от 72-й бригады: видео уничтожение Солнцепека.

13 июня появилось видео, как САУ Paladin "Магуры" устроила фейерверк из российского Солнцепека.

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