Сили оборони відпрацювали трофейною російською важкою вогнеметною системою залпового вогню Солнцепек по позиціях окупантів. Відео українському Telegram-каналу Диванно-штурмова бригада надіслав підписник.

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Зазначається, що епізод стався декілька днів тому.

За даними автора відео, цей Солнцепек разом із запасом ракет до нього українські воїни затрофеїли у районі Балаклеї на Харківщині.

В описі під роликом йдеться, що його використовують "тільки за гострої потреби накрити розташування противника термобаром".

На відео показано запуск боєприпасів із Солнцепека у бік ворога та подальше "феєричне" влучання по позиціях окупантів.

ДОВІДКА. "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами. У залпі – 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м. ЗСУ мають на озброєнні кілька таких систем, затрофованих під час боїв.

14 лютого 2023 року була "валентинка" від 72-ї бригади: відео знищення Солнцепека.

13 червня з'явилося відео, як САУ Paladin "Маґури" зробила феєрверк із російського Солнцепека.

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