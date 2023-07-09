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Трофейний Солнцепек "вжарив" по позиціях колишніх господарів-окупантів: відео фаєршоу видео

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 12:19
Відео: соцмережі
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Сили оборони відпрацювали трофейною російською важкою вогнеметною системою залпового вогню Солнцепек по позиціях окупантів. Відео українському Telegram-каналу Диванно-штурмова бригада надіслав підписник.

Зазначається, що епізод стався декілька днів тому.

За даними автора відео, цей Солнцепек разом із запасом ракет до нього українські воїни затрофеїли у районі Балаклеї на Харківщині.

В описі під роликом йдеться, що його використовують "тільки за гострої потреби накрити розташування противника термобаром".

На відео показано запуск боєприпасів із Солнцепека у бік ворога та подальше "феєричне" влучання по позиціях окупантів.

ДОВІДКА. "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами. У залпі – 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м. ЗСУ мають на озброєнні кілька таких систем, затрофованих під час боїв.

Дивіться також: "Йому габелла". Біля Бахмута снайпер ліквідував окупанта та збив дрон з 1200 метрів – відео

Мілана Головань
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війнасолнцепектермобаратрофейБалаклея
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