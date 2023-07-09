Сили оборони відпрацювали трофейною російською важкою вогнеметною системою залпового вогню Солнцепек по позиціях окупантів. Відео українському Telegram-каналу Диванно-штурмова бригада надіслав підписник.
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Зазначається, що епізод стався декілька днів тому.
За даними автора відео, цей Солнцепек разом із запасом ракет до нього українські воїни затрофеїли у районі Балаклеї на Харківщині.
В описі під роликом йдеться, що його використовують "тільки за гострої потреби накрити розташування противника термобаром".
На відео показано запуск боєприпасів із Солнцепека у бік ворога та подальше "феєричне" влучання по позиціях окупантів.
ДОВІДКА. "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами. У залпі – 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м. ЗСУ мають на озброєнні кілька таких систем, затрофованих під час боїв.
- 14 лютого 2023 року була "валентинка" від 72-ї бригади: відео знищення Солнцепека.
- 13 червня з'явилося відео, як САУ Paladin "Маґури" зробила феєрверк із російського Солнцепека.
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