Появилось видео с уничтожением российского танка Т-80 на Бахмутском направлении. Соответствующий материал с работой бойцов распространила 3 отдельная штурмовая бригада ВСУ.

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"Два выстрела из NLAW и Javelin, и танк оккупантов Т-80 — на металлолом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "прицельная работа" была выполнена бойцами 3-й роты противотанкового батальона 3 ОШБр.

Вражеский танк был поражен в окрестностях Бахмута, говорится в сообщении.

На видео российский танк двигается вдоль посадки, во время чего в него попадает ракета из противотанкового комплекса.

Вскоре по технике повторно "прилетает", после чего танк оккупантов взрывается.

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