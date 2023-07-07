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Российский танк Т-80 взорвался от NLAW и "джавелина" под Бахмутом – видео 3 ОШБр видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 12:05
Видео: 3 ОШБр
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Появилось видео с уничтожением российского танка Т-80 на Бахмутском направлении. Соответствующий материал с работой бойцов распространила 3 отдельная штурмовая бригада ВСУ.

"Два выстрела из NLAW и Javelin, и танк оккупантов Т-80 — на металлолом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "прицельная работа" была выполнена бойцами 3-й роты противотанкового батальона 3 ОШБр.

Вражеский танк был поражен в окрестностях Бахмута, говорится в сообщении.

На видео российский танк двигается вдоль посадки, во время чего в него попадает ракета из противотанкового комплекса.

Вскоре по технике повторно "прилетает", после чего танк оккупантов взрывается.

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Артём Джерипа
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ДжавелинвойнаJavelinтанкбахмутт-803 ОШБр
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