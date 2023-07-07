Появилось видео с уничтожением российского танка Т-80 на Бахмутском направлении. Соответствующий материал с работой бойцов распространила 3 отдельная штурмовая бригада ВСУ.
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"Два выстрела из NLAW и Javelin, и танк оккупантов Т-80 — на металлолом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "прицельная работа" была выполнена бойцами 3-й роты противотанкового батальона 3 ОШБр.
Вражеский танк был поражен в окрестностях Бахмута, говорится в сообщении.
На видео российский танк двигается вдоль посадки, во время чего в него попадает ракета из противотанкового комплекса.
Вскоре по технике повторно "прилетает", после чего танк оккупантов взрывается.
- Сегодня представитель Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении более чем на километр за сутки.
- В начале июля появилось видео, на котором ракетный комплекс HIMARS в работе с аэроразведкой уничтожает технику российских захватчиков.
- В конце июня в СБУ поделились видео с уничтожением 21 единицы техники врага за неделю.
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