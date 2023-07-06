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Пограничники показали, как отразили российский 10-часовой штурм под Авдеевкой – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 18:54
Видео: ГНСУ
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Появилось видео с документальными кадрами и комментариями по поводу штурма оккупантами позиций украинских бойцов-пограничников в районе Авдеевки. Соответствующее видео распространили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что российские захватчики не прекращают попыток обойти Авдеевку с флангов, но их попытки окружения "разбиваются об украинские позиции".

Один из недавних штурмов на направлении длился около 10 часов. Во время него россияне задействовали танки и боевые машины пехоты, а также артиллерию и солдат.

Кроме этого, оккупанты наносили по Силам обороны авиационные удары и закидывали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом, говорится в сообщении.

На видео показана подбитая бронетехника российских захватчиков и ликвидированных пехотинцев Вооруженных сил РФ.

"В конце концов российский штурм провалился, и уцелевшие остатки оккупантов вынуждены были отступить", – заключают в ГПСУ.

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Артём Джерипа
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