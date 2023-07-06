Появилось видео с документальными кадрами и комментариями по поводу штурма оккупантами позиций украинских бойцов-пограничников в районе Авдеевки. Соответствующее видео распространили в Госпогранслужбе.

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Отмечается, что российские захватчики не прекращают попыток обойти Авдеевку с флангов, но их попытки окружения "разбиваются об украинские позиции".

Один из недавних штурмов на направлении длился около 10 часов. Во время него россияне задействовали танки и боевые машины пехоты, а также артиллерию и солдат.

Кроме этого, оккупанты наносили по Силам обороны авиационные удары и закидывали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом, говорится в сообщении.

На видео показана подбитая бронетехника российских захватчиков и ликвидированных пехотинцев Вооруженных сил РФ.

"В конце концов российский штурм провалился, и уцелевшие остатки оккупантов вынуждены были отступить", – заключают в ГПСУ.

Сегодня появилось видео штурма российскими захватчиками позиций украинских защитников к северу от временно оккупированного Сватово в Луганской области. Вражеская атака была отбита – противник сбежал с поля боя.

В начале июля появилось видео с работой украинского HIMARS и аэроразведки по российской самоходной артиллерийской установке 2С1 "Гвоздика", реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" и корпусной самоходной пушке 2С5 "Гиацинт-С".

В конце июня в СБУ поделились видео с уничтожением 21 единицы техники врага за неделю.

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