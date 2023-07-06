З'явилось відео з документальними кадрами та коментарями стосовно штурму окупантами позицій українських бійців-прикордонників у районі Авдіївки. Відповідне відео поширили у Держприкордонслужбі.

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Зазначається, що російські загарбники не припиняють спроб обійти Авдіївку з флангів, але їх спроби оточення "розбиваються об українські позиції".

Один з нещодавніх штурмів на напрямку тривав близько 10 годин. Під час нього росіяни залучити танки та бойові машини піхоти, а також артилерію та солдатів.

Окрім цього, окупанти завдавали по Силах оборони авіаційних ударів та закидали на позиції прикордонників боєприпаси зі сльозогінним газом, йдеться у повідомленні.

На відео показано підбиту бронетехніку російських загарбників та ліквідованих піхотинців Збройних сил РФ.

"Зрештою, російський штурм провалився, і вцілілі залишки окупантів змушені були відступити", – підсумовують у ДПСУ.

Сьогодні з'явилось відео штурму російськими загарбниками позицій українських захисників на північ від тимчасово окупованого Сватового на Луганщині. Ворожа атака була відбита — противник утік з поля бою.

На початку липня з'явилось відео з роботою українського HIMARS та аеророзвідки по російській самохідній артилерійській установці 2С1 "Гвоздика", реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град" та корпусній самохідній гарматі 2С5 "Гіацинт-С".

Наприкінці червня в СБУ поділились відео зі знищенням 21 одиниці техніки ворога за тиждень.

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