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Прикордонники показали, як відбили російський 10-годинний штурм під Авдіївкою – відео видео

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06.07.2023, 18:54
Відео: ДПСУ
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З'явилось відео з документальними кадрами та коментарями стосовно штурму окупантами позицій українських бійців-прикордонників у районі Авдіївки. Відповідне відео поширили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що російські загарбники не припиняють спроб обійти Авдіївку з флангів, але їх спроби оточення  "розбиваються об українські позиції".

Один з нещодавніх штурмів на напрямку тривав близько 10 годин. Під час нього росіяни залучити танки та бойові машини піхоти, а також артилерію та солдатів.

Окрім цього, окупанти завдавали по Силах оборони авіаційних ударів та закидали на позиції прикордонників боєприпаси зі сльозогінним газом, йдеться у повідомленні.

На відео показано підбиту бронетехніку російських загарбників та ліквідованих піхотинців Збройних сил РФ.

"Зрештою, російський штурм провалився, і вцілілі залишки окупантів змушені були відступити", – підсумовують у ДПСУ.

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Артем Джеріпа
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війнаДПСУавдіївкаприкордонникиштурм
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