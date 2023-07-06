На північ від тимчасово окупованого Сватова в Луганській області група російських окупантів намагалася штурмувати позиції Сил оборони України, але ця атака була відбита — противник утік з поля бою. Відео показав Telegram-канал Айті та Батя 63, названий по позивних бійців аеророзвідки 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.
Ролик починається з артилерійських ударів по посадці та біля неї.
Незабаром звідти вибігають російські загарбники, які, ймовірно, мали намір штурмувати позиції ЗСУ, і рятуються: "негативно наступають", як висловились у 103-й ОБрТрО.
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Окупанти спочатку намагаються залягти у зчленуванні Т-подібної посадки. Незабаром вони полишають цю ідею і, кинувши спорядження, біжать натовпом під "прильоти" вздовж довгого плеча посадки.
"Орки відступили та зазнали великих втрат", – резюмують у кадрі.
За даними ЗСУ, на сході зараз воюють 180 000 росіян, 120 000 з них – під Лиманом та Куп'янськом.
- Генштаб 5 липня 2023 року ЗСУ наступають у районі Кліщіївки на півдні від Бахмута і мають успіх, але росіяни вводять резерви. Окупанти "чинять божевільний спротив", позиції "переходять із рук у руки".
- У Генштабі повідомили також, що Кремль має намір залучити до армії РФ ще 500 000 осіб для війни на виснаження.
- Як розповів раніше LIGA.net комбат-ветеран 3 ОШБр, "це не "чмобіки", а серйозний противник, який бажає і вміє воювати".
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