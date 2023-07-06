RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни пішли на штурм позицій ЗСУ під Сватовим: відео "негативного наступу" окупантів видео

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 14:37
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона

На північ від тимчасово окупованого Сватова в Луганській області група російських окупантів намагалася штурмувати позиції Сил оборони України, але ця атака була відбита — противник утік з поля бою. Відео показав Telegram-канал Айті та Батя 63, названий по позивних бійців аеророзвідки 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Ролик починається з артилерійських ударів по посадці та біля неї.

Незабаром звідти вибігають російські загарбники, які, ймовірно, мали намір штурмувати позиції ЗСУ, і рятуються: "негативно наступають", як висловились у 103-й ОБрТрО.

Дивіться відео: "Покажіть їм. Так виглядає війна". Окопи під Бахмутом: спека, смерть та обстріли

Окупанти спочатку намагаються залягти у зчленуванні Т-подібної посадки. Незабаром вони полишають цю ідею і, кинувши спорядження, біжать натовпом під "прильоти" вздовж довгого плеча посадки.

"Орки відступили та зазнали великих втрат", – резюмують у кадрі.

За даними ЗСУ, на сході зараз воюють 180 000 росіян, 120 000 з них – під Лиманом та Куп'янськом.

Дивіться також: Данські військові розсекретили відео навчання українських артилеристів на САУ Caesar

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаартилеріявтечаштурм103 бригада
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 