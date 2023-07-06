На північ від тимчасово окупованого Сватова в Луганській області група російських окупантів намагалася штурмувати позиції Сил оборони України, але ця атака була відбита — противник утік з поля бою. Відео показав Telegram-канал Айті та Батя 63, названий по позивних бійців аеророзвідки 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Ролик починається з артилерійських ударів по посадці та біля неї.

Незабаром звідти вибігають російські загарбники, які, ймовірно, мали намір штурмувати позиції ЗСУ, і рятуються: "негативно наступають", як висловились у 103-й ОБрТрО.

Дивіться відео: "Покажіть їм. Так виглядає війна". Окопи під Бахмутом: спека, смерть та обстріли

Окупанти спочатку намагаються залягти у зчленуванні Т-подібної посадки. Незабаром вони полишають цю ідею і, кинувши спорядження, біжать натовпом під "прильоти" вздовж довгого плеча посадки.

"Орки відступили та зазнали великих втрат", – резюмують у кадрі.

За даними ЗСУ, на сході зараз воюють 180 000 росіян, 120 000 з них – під Лиманом та Куп'янськом.

Дивіться також: Данські військові розсекретили відео навчання українських артилеристів на САУ Caesar

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.