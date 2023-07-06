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Россияне пошли на штурм позиций ВСУ под Сватово: видео "отрицательного наступления" видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 14:37
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Севернее временно оккупированного Сватово в Луганской области группа российских оккупантов пыталась штурмовать позиции Сил обороны Украины, но эта атака была отражена — противник бежал с поля боя. Видео показал Telegram-канал Айті та Батя 63, названий по позывным бойцов аэроразведки 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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Ролик начинается с артиллерийских ударов по посадке и около нее.

Вскоре оттуда выбегают российские захватчики, которые, вероятно, намеревались штурмовать позиции ВСУ, и спасаются: "отрицательно наступают", как выразились в 103-й ОБрТрО.

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Оккупанты сначала пытаются залечь в сочленении Т-образной посадки. Вскоре они бросают эту идею и, оставив снаряжение, бегут толпой под "прилеты" вдоль длинного плеча посадки.

"Орки отступили и понесли большие потери", – резюмируют в кадре.

По данным ВСУ, на востоке сейчас воюют 180 000 россиян, 120 000 из них – под Лиманом и Купянском.

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Евгений Пилипенко
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