Севернее временно оккупированного Сватово в Луганской области группа российских оккупантов пыталась штурмовать позиции Сил обороны Украины, но эта атака была отражена — противник бежал с поля боя. Видео показал Telegram-канал Айті та Батя 63, названий по позывным бойцов аэроразведки 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ролик начинается с артиллерийских ударов по посадке и около нее.

Вскоре оттуда выбегают российские захватчики, которые, вероятно, намеревались штурмовать позиции ВСУ, и спасаются: "отрицательно наступают", как выразились в 103-й ОБрТрО.

Смотрите видео: "Покажите им. Так выглядит война". Окопы под Бахмутом: жара, смерть и обстрелы

Оккупанты сначала пытаются залечь в сочленении Т-образной посадки. Вскоре они бросают эту идею и, оставив снаряжение, бегут толпой под "прилеты" вдоль длинного плеча посадки.

"Орки отступили и понесли большие потери", – резюмируют в кадре.

По данным ВСУ, на востоке сейчас воюют 180 000 россиян, 120 000 из них – под Лиманом и Купянском.

Смотрите также: Датские военные рассекретили видео обучения украинских артиллеристов на САУ Caesar

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.