Севернее временно оккупированного Сватово в Луганской области группа российских оккупантов пыталась штурмовать позиции Сил обороны Украины, но эта атака была отражена — противник бежал с поля боя. Видео показал Telegram-канал Айті та Батя 63, названий по позывным бойцов аэроразведки 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
Ролик начинается с артиллерийских ударов по посадке и около нее.
Вскоре оттуда выбегают российские захватчики, которые, вероятно, намеревались штурмовать позиции ВСУ, и спасаются: "отрицательно наступают", как выразились в 103-й ОБрТрО.
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Оккупанты сначала пытаются залечь в сочленении Т-образной посадки. Вскоре они бросают эту идею и, оставив снаряжение, бегут толпой под "прилеты" вдоль длинного плеча посадки.
"Орки отступили и понесли большие потери", – резюмируют в кадре.
По данным ВСУ, на востоке сейчас воюют 180 000 россиян, 120 000 из них – под Лиманом и Купянском.
- Генштаб 5 июля 2023 года, ВСУ наступают в районе Клещеевки на юге от Бахмута и имеют успех, но россияне вводят резервы. Оккупанты "оказывают сумасшедшее сопротивление", позиции "переходят из рук в руки".
- В Генштабе сообщили также, что Кремль собирается привлечь в армию РФ еще 500 000 человек для войны на истощение.
- Как рассказал ранее LIGA.net комбат-ветеран 3 ОШБр, "это не "чмобики", а серьезный противник, желающий и умеющий воевать".
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