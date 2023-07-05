Военкоры-фотографы Либеровы показали реалии фронта на Бахмутском направлении на участке, который контролирует 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ "Эдельвейс". За несколько дней до их приезда защитники штурмовали позиции врага и отвоевали эти окопы.

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Как выразились военные фотокорреспонденты, "то, что вы видите – как иллюстрации к книгам о войне, которые мы читали в школе, но это реальность, к которой сегодня нам удалось прикоснуться".

Из-за постоянных обстрелов россиян, которые пытаются выбить бойцов ВСУ из отвоеванных окопов, не получается вырыть новый блиндаж, и потому им приходится сидеть в укрытии прямо на телах оккупантов в том, который есть в наличии. Вынести тела не могут: останки, по словам военных, заминированы.

Оставить позиции также нельзя, поскольку противник рядом и сразу же пойдет в контратаку.

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"Этот блиндаж – единственное укрытие на несколько сот метров. Потому они сидят на этих телах, спят на этих телах", – описали ситуацию Константин и Влада Либеровы.

Из-за жары 35 градусов по Цельсию на местности трудно дышать, так как изуродованная боевыми действиями посадка "полна разлагающимися телами и частями тел, повсюду мухи, множество мух".

"Военный, все время прикрывающий лицо от запаха, смотрит нам в душу и говорит: "Покажите им. Так выглядит война", – резюмировали фотографы.

Это видео на YouTube.

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