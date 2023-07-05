Военкоры-фотографы Либеровы показали реалии фронта на Бахмутском направлении на участке, который контролирует 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ "Эдельвейс". За несколько дней до их приезда защитники штурмовали позиции врага и отвоевали эти окопы.
Как выразились военные фотокорреспонденты, "то, что вы видите – как иллюстрации к книгам о войне, которые мы читали в школе, но это реальность, к которой сегодня нам удалось прикоснуться".
Из-за постоянных обстрелов россиян, которые пытаются выбить бойцов ВСУ из отвоеванных окопов, не получается вырыть новый блиндаж, и потому им приходится сидеть в укрытии прямо на телах оккупантов в том, который есть в наличии. Вынести тела не могут: останки, по словам военных, заминированы.
Оставить позиции также нельзя, поскольку противник рядом и сразу же пойдет в контратаку.
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"Этот блиндаж – единственное укрытие на несколько сот метров. Потому они сидят на этих телах, спят на этих телах", – описали ситуацию Константин и Влада Либеровы.
Из-за жары 35 градусов по Цельсию на местности трудно дышать, так как изуродованная боевыми действиями посадка "полна разлагающимися телами и частями тел, повсюду мухи, множество мух".
"Военный, все время прикрывающий лицо от запаха, смотрит нам в душу и говорит: "Покажите им. Так выглядит война", – резюмировали фотографы.
Это видео на YouTube.
- По данным Генштаба на утро 5 июля 2023 года, ВСУ наступают в районе Клещеевки на юге от Бахмута и имеют успех, но россияне вводят резервы. Оккупанты "оказывают сумасшедшее сопротивление", позиции "переходят из рук в руки".
- В Генштабе сообщили также, что Кремль собирается привлечь в армию РФ еще 500 000 человек для войны на истощение.
- Как рассказал ранее LIGA.net комбат-ветеран 3 ОШБр, "это не "чмобики", а серьезный противник, желающий и умеющий воевать".
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