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Ставка. Решено наращивать производство своего оружия и боеприпасов

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05.07.2023, 13:16
Ставка. Решено наращивать производство своего оружия и боеприпасов - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

На расширенном заседании Ставки верховного главнокомандующего решено продолжать наращивать собственное производство военной техники и боеприпасов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня Ставка расширенная. Два часа – для обсуждения основных вызовов", – сообщил верховный главнокомандующий.

Он уточнил: это ситуация на Запорожской АЭС и фронті, а также производство оружия.

"Дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца", – озвучил Зеленский одну из ключевых тем обсуждения.

В этой сфере докладывали командующий силами логистики Олег Гуляк, глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны Алексей Резников.

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По ситуации на оккупированной АЭС докладывали командующий ВВС Николай Олещук, глава МВД Игорь Клименко и глава ГПСУ Сергея Дейнеко. Также заслушали директора Энергоатома Петра Котина и директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюру.

О ситуации на фронте рассказали главком ВСУ Валерий Залужный, а также генералы Александр Сырский, Александр Тарнавский, Эдуард Москалев и Сергей Наев.

Залужному дано распоряжение усиливать северное направление.

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Евгений Пилипенко
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