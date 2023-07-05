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Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Ситуация с охладителем стабильная

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 09:24
Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Ситуация с охладителем стабильная - Фото
Запорожская АЭС (Фото: EPA)

Запорожская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, за минувшую ночь там ничего не произошло. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По его словам, по состоянию на утро 5 июля, Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
Он отметил, что значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано. 

В Энергоатоме заявили, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабильный, несмотря на подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами, — изменений нет, он составляет 16,56 м.

Уровень воды в канале теплоэлектростанции, откуда при необходимости подпитывают охладитель ЗАЭС, — на уровне 11,5 м. За последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища. 
Энергетики подчеркнули, что энергоблоки станции не работают с сентября 2022 года, а поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не наблюдается. 
  • Что делать в случае взрыва на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения.

Читайте также: Запорожская АЭС. Данилов: Сам факт теракта будет считаться применением ядерного оружия

Дмитрий Гриниченко
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