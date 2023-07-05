Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Ситуация с охладителем стабильная

Запорожская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, за минувшую ночь там ничего не произошло. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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По его словам, по состоянию на утро 5 июля, Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

Он отметил, что значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано.

В Энергоатоме заявили, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабильный, несмотря на подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами, — изменений нет, он составляет 16,56 м.

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