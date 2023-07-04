Запорожская АЭС. Россия может готовить провокацию, чтобы обвинить Украину – Генштаб

Вооруженные Силы официально сообщили о возможной подготовке российскими захватчиками в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

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По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС оккупанты разместили "посторонние предметы, похожие на взрывные устройства".

Подрыв этих предметов не может повредить энергоблоки, но может создать "картинку" обстрелов со стороны Украины, говорится в сообщении.

Именно относительно этого дезинформируют российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы, отметили в Вооруженных Силах.

В сообщении отметили, что ВСУ отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать "при любых условиях".

22 июня президент Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС.

В Украине были развернуты штабы в случае теракта на ЗАЭС, а Министерство внутренних дел предоставило первые инструкции.

Зеленский считает, что российские оккупанты могут дистанционно взорвать ЗАЭС.

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