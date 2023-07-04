Адмирал НАТО: Если Россия подорвет Запорожскую АЭС, то этим будет заниматься весь мир
04.07.2023, 09:59
Роб Бауэр (Фото: EPA)
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что если Россия подорвет Запорожскую атомную электростанцию, то это затронет весь мир. Об этом он сообщил в интервью каналу LBC.
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По его словам, если россияне устроят теракт на ЗАЭС, то последствия "выйдут за рамки обычной проблемы безопасности и затронут весь мир".
"Если это произойдет — тогда это гораздо более серьезная проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, чем будет заниматься весь мир, это окажет огромное влияние на Европу", — сказал Бауэр.
Он отметил, что возможный подрыв станции станет экологической катастрофой.
"Можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это отнимет у них большую часть поддержки в мире, если они это сделают. Я не могу себе представить, чтобы ряд стран, которые их поддерживают, поддержали бы этот акт", — резюмировал адмирал.
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