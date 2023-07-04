Адмирал НАТО: Если Россия подорвет Запорожскую АЭС, то этим будет заниматься весь мир

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что если Россия подорвет Запорожскую атомную электростанцию, то это затронет весь мир. Об этом он сообщил в интервью каналу LBC.

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По его словам, если россияне устроят теракт на ЗАЭС, то последствия "выйдут за рамки обычной проблемы безопасности и затронут весь мир".

"Если это произойдет — тогда это гораздо более серьезная проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, чем будет заниматься весь мир, это окажет огромное влияние на Европу", — сказал Бауэр.

Он отметил, что возможный подрыв станции станет экологической катастрофой.

"Можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это отнимет у них большую часть поддержки в мире, если они это сделают. Я не могу себе представить, чтобы ряд стран, которые их поддерживают, поддержали бы этот акт", — резюмировал адмирал.

22 июня Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС.

В Украине развернули штабы в случае теракта на ЗАЭС. МВД предоставило первые инструкции.

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