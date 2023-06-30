Залужный заявил, что не боится ядерной угрозы с ЗАЭС: Есть много других страхов
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что его не пугает вероятность российского теракта на ЗАЭС с выбросом радиации, поскольку это не помешает украинской армии восстановить контроль над станцией во время контрнаступления.
Отвечая на вопрос, помешает ли вероятная ядерная угроза попыткам ВСУ восстановить контроль на временно оккупированной россиянами ЗАЭС, главнокомандующий заявил: "Меня это совсем не останавливает".
"Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну что, нам сдаваться?" – сказал он.
22 июня президент Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС.
В то же время Залужный заявил, что у него есть "много других страхов", среди которых и террористическая Группа Вагнера.
"И не только они ("вагнеровцы". – Ред.). Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова пойдет кругом", – объяснил он.
По словам Залужного, ВСУ должны подготовиться к худшим и возможным сценариям. Это, по его словам, их главная цель.
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