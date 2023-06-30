Залужный заявил, что не боится ядерной угрозы с ЗАЭС: Есть много других страхов

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что его не пугает вероятность российского теракта на ЗАЭС с выбросом радиации, поскольку это не помешает украинской армии восстановить контроль над станцией во время контрнаступления.

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Отвечая на вопрос, помешает ли вероятная ядерная угроза попыткам ВСУ восстановить контроль на временно оккупированной россиянами ЗАЭС, главнокомандующий заявил: "Меня это совсем не останавливает".

"Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну что, нам сдаваться?" – сказал он.

22 июня президент Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС.

В то же время Залужный заявил, что у него есть "много других страхов", среди которых и террористическая Группа Вагнера.

"И не только они ("вагнеровцы". – Ред.). Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова пойдет кругом", – объяснил он.

По словам Залужного, ВСУ должны подготовиться к худшим и возможным сценариям. Это, по его словам, их главная цель.

В Украине развернули штабы в случае теракта на ЗАЭС. МВД предоставило первые инструкции.

Какие возможные сценарии катастрофы и что делать гражданским, если она произойдет, читайте в разборе LIGA.net.

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