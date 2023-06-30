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Залужний заявив, що не боїться ядерної загрози із ЗАЕС: Є багато інших страхів

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 12:55
Залужний заявив, що не боїться ядерної загрози із ЗАЕС: Є багато інших страхів - Фото
Валерій Залужний (Фото: Генштаб ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post заявив, що його не лякає ймовірність російського теракту на ЗАЕС із викидом радіації, оскільки це не завадить українській армії відновити контроль над станцією під час контрнаступу.

Відповідаючи на запитання, чи завадить ймовірна ядерна загроза спробам ЗСУ відновити контроль над тимчасово окупованою росіянами ЗАЕС, головнокомандувач заявив: "Мене це зовсім не зупиняє".

"Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну що, нам здаватися?" – сказав він.

22 червня президент Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС.

Водночас Залужний заявив, що у нього є "багато інших страхів", серед яких і терористична Група Вагнера.

"І не тільки вони ("вагнерівці". – Ред.). Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом", – пояснив він.

За словами Залужного, ЗСУ мають підготуватися до найгірших і можливих сценаріїв. Це, за його словами, є їхньою головною метою.

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаВалерій Залужнийядерна загрозаЗАЕСконтрнаступ
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