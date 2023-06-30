Залужний заявив, що не боїться ядерної загрози із ЗАЕС: Є багато інших страхів

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post заявив, що його не лякає ймовірність російського теракту на ЗАЕС із викидом радіації, оскільки це не завадить українській армії відновити контроль над станцією під час контрнаступу.

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Відповідаючи на запитання, чи завадить ймовірна ядерна загроза спробам ЗСУ відновити контроль над тимчасово окупованою росіянами ЗАЕС, головнокомандувач заявив: "Мене це зовсім не зупиняє".

"Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: "Бійтеся ядерного удару". Ну що, нам здаватися?" – сказав він.

22 червня президент Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС.

Водночас Залужний заявив, що у нього є "багато інших страхів", серед яких і терористична Група Вагнера.

"І не тільки вони ("вагнерівці". – Ред.). Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом", – пояснив він.

За словами Залужного, ЗСУ мають підготуватися до найгірших і можливих сценаріїв. Це, за його словами, є їхньою головною метою.

В Україні розгорнули штаби у разі теракту на ЗАЕС. МВС надало перші інструкції.

Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, читайте у розборі LIGA.net.

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