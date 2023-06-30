RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти почали виходити з ЗАЕС, тим, хто лишається, наказали "у всьому звинувачувати Україну" – ГУР

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 09:21
Окупанти почали виходити з ЗАЕС, тим, хто лишається, наказали
ЗАЕС (Фото: Енергоатом)

Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти зменшують присутність на території Запорізької атомної електростанції, а тим, хто залишається, наказали "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Як зазначається, за останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької АЕС.

"Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно з отриманими вказівками вони мають від’їхати до 5 липня.", – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, росіяни рекомендують евакуюватись на територію тимчасово окупованого Криму.

"На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", – заявили у воєнній розвідці.

За інформацією ГУР, на території самої ЗАЕС та у місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

"Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", – повідомили у ГУР.

Читайте також: Україна кричить про ЗАЕС – Захід не реагує. Що пропонує офіс Зеленського

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
гурЗАЕСЗапорізька АЕС
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 