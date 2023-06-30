Окупанти почали виходити з ЗАЕС, тим, хто лишається, наказали "у всьому звинувачувати Україну" – ГУР
Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти зменшують присутність на території Запорізької атомної електростанції, а тим, хто залишається, наказали "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".
Як зазначається, за останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької АЕС.
"Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно з отриманими вказівками вони мають від’їхати до 5 липня.", – йдеться у повідомленні.
За даними ГУР, росіяни рекомендують евакуюватись на територію тимчасово окупованого Криму.
"На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", – заявили у воєнній розвідці.
За інформацією ГУР, на території самої ЗАЕС та у місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.
"Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", – повідомили у ГУР.
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