Окупанти почали виходити з ЗАЕС, тим, хто лишається, наказали "у всьому звинувачувати Україну" – ГУР

Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти зменшують присутність на території Запорізької атомної електростанції, а тим, хто залишається, наказали "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

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Як зазначається, за останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької АЕС.

"Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно з отриманими вказівками вони мають від’їхати до 5 липня.", – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, росіяни рекомендують евакуюватись на територію тимчасово окупованого Криму.

"На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", – заявили у воєнній розвідці.

За інформацією ГУР, на території самої ЗАЕС та у місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

"Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", – повідомили у ГУР.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

В Україні розгорнули штаби у разі теракту на ЗАЕС. МВС надало перші інструкції.

Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, читайте у розборі LIGA.net.

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