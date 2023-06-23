В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції
У зв'язку з можливим терактом Росії на Запорізькій атомній електростанції відсьогодні в Україні розгорнуто роботу штабів, в яких будуть присутні енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Ігор Клименко. Він закликав зберігати спокій і дотримуватися інструкцій від органів влади.
"Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", – сказав він.
Клименко наголосив, що за цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.
"Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу", – сказав Клименко.
Найближчими днями, за його словами, буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Клименко зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.
"Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом", – сказав очільник МВС, уточнивши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.
Також він додав, що на час "ситуації, яка може виникнути", люди не повинні виходити з укриттів без команди.
Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.
"Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ..." – сказав Клименко.
- 20 червня президент США Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором.
- 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.
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