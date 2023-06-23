В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції

У зв'язку з можливим терактом Росії на Запорізькій атомній електростанції відсьогодні в Україні розгорнуто роботу штабів, в яких будуть присутні енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Ігор Клименко. Він закликав зберігати спокій і дотримуватися інструкцій від органів влади.

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"Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", – сказав він.

Клименко наголосив, що за цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

"Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу", – сказав Клименко.

Найближчими днями, за його словами, буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Клименко зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

"Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом", – сказав очільник МВС, уточнивши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.

Також він додав, що на час "ситуації, яка може виникнути", люди не повинні виходити з укриттів без команди.

Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

"Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ..." – сказав Клименко.

20 червня президент США Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

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