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Резолюція у Сенаті США: використання РФ ядерної зброї проти України вважатиметься нападом на НАТО

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 07:35
Резолюція у Сенаті США: використання РФ ядерної зброї проти України вважатиметься нападом на НАТО - Фото
Володимир Путін (фото - ЕРА)

Республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь внесли у Сенат США проєкт резолюції про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України або знищення ядерного об'єкта буде вважатися нападом на НАТО і передбачатиме застосування статті 5, яка означає воєнну відповідь. Про це йдеться у Twitter Ліндсі Грема.

У документі йдеться, що розміщення тактичної ядерної зброї Російської Федерації на території Білорусі є загрозою для України та держав-членів НАТО.

"Розглядає використання будь-якої тактичної ядерної зброї Російською Федерацією, Республікою Білорусь або їх проксі, або знищення ядерного об’єкта, розповсюдження радіоактивних забруднень на території НАТО, що завдає значної шкоди людському життю, як напад на НАТО, що потребує негайної відповіді, включно з імплементацію статті 5 Північноатлантичного договору", – написав Грем.

Також сенатори пропонують нинішній адміністрації США провести консультації з лідерами НАТО та іншими європейськими партнерами, щоб розробити комплексну відповідь для мінімізації загрози цивільному населенню та координувати дипломатичну та військову відповідь з огляду на ситуацію.

На цей крок вже відреагував посол РФ у США Антонов.

"Спекуляції американських сенаторів щодо можливості застосування Росією ядерної зброї в Україні абсурдні, Росія залишається відповідальною ядерною державою", – цитує його слова пропагандистський ресурс РИА Новости.

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Вадим Ребрина
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