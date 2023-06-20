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Буданов про ядерну зброю в Білорусі: Боєголовок поки що не перевозили, але готують сховища

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 17:28
Буданов про ядерну зброю в Білорусі: Боєголовок поки що не перевозили, але готують сховища - Фото
Кирило Буданов (Фото: ОП)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія ще не переміщувала тактичну ядерну зброю до Білорусі. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, процес підготовки до можливого переміщення тактичної ЯЗ у Білорусь продовжується.

Він зазначив, що окупанти готують сховища боєзарядів.

"Але на сьогоднішній день жодної боєголовки не перемістили", — підкреслив Буданов.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Своє рішення він пояснив тим, що Велика Британія заявила про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

14 червня білоруський диктатор Лукашенко розповів російській пропагандистці, буцімто на території Білорусі вже з'явилась російська ядерна зброя. За словами диктатора, ця зброя "втричі" потужніша за бомби, використані США для бомбардування Хіросіми та Нагасакі у Другій світовій війні.

  • 21 лютого Путін заявив, що РФ "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.
  • Генсек НАТО Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення.
  • Рішення РФ є "глибоко прикрим і безвідповідальним", заявив Блінкен.

Читайте також: Путін призупинив ядерну угоду зі США. Пентагон: Росія не має грошей на гонку озброєнь

Дмитро Гриниченко
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