Буданов о ядерном оружии в Беларуси: Боеголовок пока не перевезли, но готовят хранилища

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия еще не перемещала тактическое ядерное оружие в Беларусь. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, процесс подготовки к возможному перемещению тактического ЯО в Беларусь продолжается.

Он отметил, что оккупанты готовят хранилища боезарядов.

"Но на сегодняшний день ни одной боеголовки не переместили", — подчеркнул Буданов.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Свое решение он объяснил тем, что Великобритания заявила о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

14 июня беларуский диктатор Лукашенко рассказал российской пропагандистке, что на территории Беларуси уже появилось российское ядерное оружие. По словам диктатора, это оружие "втрое" мощнее бомб, использованных США для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во Второй мировой войне.

21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.

Решение РФ является "глубоко печальным и безответственным", заявил Блинкен.

Читайте также: Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.