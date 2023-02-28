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Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 21:29
Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений - Фото
Колин Каль (Фото: Пентагон)

В Пентагоне заявили, что у РФ нет ресурсов на гонку вооружений, комментируя решение диктатора Владимира Путина приостановить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил замминистра обороны США Колин Каль в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, цитирует его канал CNN.

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По его словам, у России нет ресурсов для неограниченной гонки ядерных вооружений. Он отметил, что у Кремля нет денег, особенно с учетом нагрузки на армию РФ из-за войны против Украины, санкций и экспортного контроля. 

"Я думаю, что с практической точки зрения это не изменило ситуацию. Если Москва применит ядерное оружие в Украине, то последствия будут серьезными, США дали это понять", – сказал Каль.

Чиновник подчеркнул, что хотя вероятность ядерного удара РФ низкая, необходимо проявлять бдительность, так как противник располагает большим ядерным арсеналом. 

"Они уже нарушили режим проверок, оправдываясь COVID-19 и прочим. Также интересно, что Путин решил приостановить, а не выйти из договора. Я думаю, что это фактически показатель того, что это неэффективное влияние на нас", резюмировал он.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан сроком на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011-го. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.

СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
  • 21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
  • Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.

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Дмитро Гриниченко
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пентагон война владимир путин ядерное оружие колин каль снв-3
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