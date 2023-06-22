Якщо Путін не припинить ядерний шантаж, світ "позбавить його життєдіяльності" – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить погрожувати світові ядерною зброєю, "світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності". Про це президент сказав у інтерв'ю BBC.

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На запитання, чи переживає він, що Путін сьогодні загнаний в кут і тому може використати ядерну зброю, він відповів, що російський диктатор небезпечний для України з 2014 року, коли окупував перші українські території.

З 24 лютого 2022 року він став ще небезпечнішим. "Людина, яка абсолютно відкрито сказала про війну і про знищення українців. "Небезпечнішим, я вважаю, не можна бути", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що дії Путіна важко прогнозувати.

"Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", – сказав президент.

Він також вважає небезпечними людей, які зібралися навколо диктатора. "Близьке коло, яке підіймає цю тему", – пояснив Зеленський.

Крім того, небезпечним є те, що він "на територію Білорусі транспортував відповідну зброю". "Але все це небезпека більш політична, і більш медійна, і більш інформаційна" — заявив президент.

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