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Зеленський: Путін не готовий застосувати ядерну зброю, боїться за своє життя

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 14:40
Зеленський: Путін не готовий застосувати ядерну зброю, боїться за своє життя - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю. Про це він розповів у інтерв'ю BBC.

Стосовно загрози від ядерної зброї Росії Зеленський сказав, що Путін був небезпечний для України з 2014 року, коли окупував першу з українських територій.

"Він [Путін] говоритиме про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він його дуже любить", – відповів президент.

Зеленський зауважив, що не може сказати про це "напевно", оскільки Путін є людиною, яка "не має зв’язку з реальністю" і яка розв'язала повномасштабну війну проти свого сусіда у 21 столітті.

Читайте також: Байден заговорив про загрозу ядерного удару від Путіна. Данілов: Це вже буде інша війна

Артем Джеріпа
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