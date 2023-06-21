Зеленський: Путін не готовий застосувати ядерну зброю, боїться за своє життя
Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю. Про це він розповів у інтерв'ю BBC.
Стосовно загрози від ядерної зброї Росії Зеленський сказав, що Путін був небезпечний для України з 2014 року, коли окупував першу з українських територій.
"Він [Путін] говоритиме про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він його дуже любить", – відповів президент.
Зеленський зауважив, що не може сказати про це "напевно", оскільки Путін є людиною, яка "не має зв’язку з реальністю" і яка розв'язала повномасштабну війну проти свого сусіда у 21 столітті.
- 14 червня 2023 року білоруський диктатор Лукашенко заявив, що вже отримав від РФ тактичну ядерну зброю.
- Очільник української військової розвідки Буданов повідомив, що Росія поки не перевозила боєголовки до Білорусі, наразі там готують сховища.
- 20 червня президент США Байден назвав реальною загрозу застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором.
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