Зеленский: Путин не готов применить ядерное оружие, боится за свою жизнь

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не готов применить ядерное оружие. Об этом он рассказал в интервью BBC.

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По поводу угрозы от ядерного оружия России Зеленский сказал, что Путин был опасен для Украины с 2014 года, когда оккупировал первую из украинских территорий.

"Он [Путин] будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит", – ответил президент.

Зеленский заметил, что не может сказать об этом "наверняка", поскольку Путин является человеком, "не имеющим связи с реальностью" и развязавшим полномасштабную войну против своего соседа в 21 веке.

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