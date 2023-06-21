Зеленский: Путин не готов применить ядерное оружие, боится за свою жизнь
Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не готов применить ядерное оружие. Об этом он рассказал в интервью BBC.
По поводу угрозы от ядерного оружия России Зеленский сказал, что Путин был опасен для Украины с 2014 года, когда оккупировал первую из украинских территорий.
"Он [Путин] будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит", – ответил президент.
Зеленский заметил, что не может сказать об этом "наверняка", поскольку Путин является человеком, "не имеющим связи с реальностью" и развязавшим полномасштабную войну против своего соседа в 21 веке.
- 14 июня 2023 года беларуский диктатор Лукашенко заявил, что уже получил от РФ тактическое ядерное оружие.
- Глава украинской военной разведки Буданов сообщил, что Россия пока не перевозила боеголовки в Беларусь, сейчас там готовят хранилища.
- 20 июня президент США Байден назвал реальной угрозу применения тактического ядерного оружия российским диктатором.
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