Байден: Угроза применения Путиным тактического ядерного оружия реальна

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным реальна. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, комментарий о возможности применения Путиным тактического ядерного оружия Байден сделал во время поездки в Калифорнию.

"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего", – напомнил президент США.

"Они посмотрели на меня точно так же, когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", – сказал Байден.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России, и это якобы было ее "требование".

17 июня Байден назвал абсолютно безответственным заявление Путина о том, что Россия разместила свое первое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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