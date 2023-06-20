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Байден: Загроза застосування Путіним тактичної ядерної зброї реальна

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 11:01
Байден: Загроза застосування Путіним тактичної ядерної зброї реальна - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним є реальною. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, коментар про можливість застосування Путіним тактичної ядерної зброї Байден зробив під час поїздки до Каліфорнії.

"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюся про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного", – нагадав президент США.

"Вони подивилися на мене так само, коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", – сказав Байден.

  • 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
  • 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії, і це нібито була її "вимога".
  • 17 червня Байден назвав абсолютно безвідповідальною заявою Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Наталія Медведєва
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