Байден: Загроза застосування Путіним тактичної ядерної зброї реальна

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним є реальною. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, коментар про можливість застосування Путіним тактичної ядерної зброї Байден зробив під час поїздки до Каліфорнії.

"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюся про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного", – нагадав президент США.

"Вони подивилися на мене так само, коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", – сказав Байден.

25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії, і це нібито була її "вимога".

17 червня Байден назвав абсолютно безвідповідальною заявою Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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