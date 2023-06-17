Байден заявив про "абсолютну безвідповідальність" Росії через переміщення ядерної зброї
17.06.2023, 20:20
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявив про "абсолютну безвідповідальність" Росії через переміщення ядерної зброї на територію Білорусі. Про це він сказав у коментарі журналістам перед від'їздом до Філадельфії, передає SkyNews.
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"Я багато разів коментував це – це абсолютно безвідповідально", – сказав Байден.
Як передає російський пропагандистський ресурс ТАСС, учора диктатор РФ Володимир Путін заявив, що "роботу з розміщення тактичної ядерної зброї РФ у Білорусі буде завершено до кінця року".
За його словами, перші ядерні заряди РФ вже доставлені до Білорусі.
- 25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
- 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії, і це нібито була її "вимога".
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