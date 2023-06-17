Президент США Джо Байден заявив про "абсолютну безвідповідальність" Росії через переміщення ядерної зброї на територію Білорусі. Про це він сказав у коментарі журналістам перед від'їздом до Філадельфії, передає SkyNews.

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"Я багато разів коментував це – це абсолютно безвідповідально", – сказав Байден.

Як передає російський пропагандистський ресурс ТАСС, учора диктатор РФ Володимир Путін заявив, що "роботу з розміщення тактичної ядерної зброї РФ у Білорусі буде завершено до кінця року".

За його словами, перші ядерні заряди РФ вже доставлені до Білорусі.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії, і це нібито була її "вимога".

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