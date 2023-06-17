Байден заявил об "абсолютной безответственности" России из-за перемещения ядерного оружия
17.06.2023, 20:20
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявил об "абсолютной безответственности" России из-за перемещения ядерного оружия на территорию Беларуси. Об этом он сказал в комментарии журналистам перед отъездом в Филадельфию, передает SkyNews.
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"Я много раз комментировал это – это совершенно безответственно", – сказал Байден.
Как передает российский пропагандистский ресурс ТАСС, вчера диктатор РФ Владимир Путин заявил, что "работа по размещению тактического ядерного оружия РФ в Беларуси будет завершена до конца года".
По его словам, первые ядерные заряды РФ уже доставлены в Беларусь.
- 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
- 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России, и это якобы было ее "требование".
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