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Байден заявил об "абсолютной безответственности" России из-за перемещения ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 20:20
Байден заявил об
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил об "абсолютной безответственности" России из-за перемещения ядерного оружия на территорию Беларуси. Об этом он сказал в комментарии журналистам перед отъездом в Филадельфию, передает SkyNews.

 
"Я много раз комментировал это – это совершенно безответственно", – сказал Байден.

Как передает российский пропагандистский ресурс ТАСС, вчера диктатор РФ Владимир Путин заявил, что "работа по размещению тактического ядерного оружия РФ в Беларуси будет завершена до конца года".

По его словам, первые ядерные заряды РФ уже доставлены в Беларусь.

  • 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России, и это якобы было ее "требование".
Оксана Житнюк
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