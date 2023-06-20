Байден заговорил об угрозе ядерного удара от Путина. Данилов: Это уже будет другая война

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае тактического ядерного удара РФ по Украине реакция западных союзников будет "совсем другой". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, он считает, что диктатора Владимира Путина необходимо было останавливать еще в 2008 году, когда Россия начала агрессию против Грузии.

"Этого не произошло, к сожалению. Если не дай Бог они на это решатся, то мир должен уже по другому на это реагировать. Санкции должны быть настолько сильными, чтобы они не могли долго продолжать войну. Это будут уже другие действия наших партнеров и другая война", – сказал Данилов.

Отвечая на вопрос о том, может ли не быть реакции мира на возможный ядерный удар РФ, секретарь СНБО сказал о необходимости пересмотра ценностей, которые декларируют на Западе.

"Если не будет реакции, то нужно спрашивать, в каком мире мы живем. И является ли ценностью жизнь человека, которую декларируют демократические страны", – резюмировал он.

Ранее журналисты издания Reuters процитировали президента США Джо Байдена, который заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия Путиным реальна.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Свое решение он объяснил тем, что Великобритания заявила о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

14 июня беларуский диктатор Лукашенко рассказал российской пропагандистке, что на территории Беларуси уже появилось российское ядерное оружие. По словам диктатора, это оружие "втрое" мощнее бомб, использованных США для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во Второй мировой войне.

21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

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