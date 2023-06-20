Байден заговорив про загрозу ядерного удару від Путіна. Данілов: Це вже буде інша війна

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у разі тактичного ядерного удару РФ по Україні реакція західних союзників буде "зовсім іншою". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, він вважає, що диктатора Володимира Путіна необхідно було зупиняти ще 2008 року, коли Росія розпочала агресію проти Грузії.

"Цього не сталося, на жаль. Якщо не дай Боже вони на це наважаться, то світ має вже інакше на це реагувати. Санкції мають бути настільки сильними, щоб вони не могли довго продовжувати війну. Це будуть уже інші дії наших партнерів та інша війна", – сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання про те, чи може не бути реакції світу на можливий ядерний удар РФ, секретар РНБО сказав про необхідність перегляду цінностей, які декларують на Заході.

"Якщо не буде реакції, то треба запитати, в якому світі ми живемо. І чи є цінністю життя людини, яку декларують демократичні країни", – резюмував він.

Раніше журналісти видання Reuters процитували президента США Джо Байдена, який заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Своє рішення він пояснив тим, що Велика Британія заявила про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

14 червня білоруський диктатор Лукашенко розповів російській пропагандистці, буцімто на території Білорусі вже з'явилась російська ядерна зброя. За словами диктатора, ця зброя "втричі" потужніша за бомби, використані США для бомбардування Хіросіми та Нагасакі у Другій світовій війні.

21 лютого Путін заявив, що РФ "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

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