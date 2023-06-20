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"Це призведе до краху Путіна". У Буданова висловились щодо слів Байдена про ядерну зброю РФ

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20.06.2023, 13:24
Андрій Юсов (Фото: Military Media Center)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи заяву президента США Джо Байдена про "реальність застосування" ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним, сказав, що "зараз причин для занепокоєння немає". Про це він заявив у ефірі телемарафону.

Журналісти видання Reuters сьогодні процитували Байдена, який заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною.

За словами Юсова, загроза ядерного удару по території України існує постійно, але наразі говорити про те, що він неодмінно станеться, причин немає.

Він переконаний: якщо Путін все ж таки вирішить застосувати ядерну зброю, це одразу призведе до краху його режиму та остаточної поразки, адже "реакція світу була б просто шаленою".

  • 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
  • 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії, і це нібито була її "вимога".
  • 17 червня Байден назвав абсолютно безвідповідальною заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Читайте також: Лавров сказав, що F-16 можуть нести ядерну зброю, та погрожує "ескалацією". У США відповіли

Мілана Головань
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