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"Это приведет к краху Путина". У Буданова высказались о словах Байдена о ядерном оружии РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 13:24
Андрей Юсов (Фото: Military Media Center)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя заявление президента США Джо Байдена о "реальности применения" ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным, сказал, что "сейчас причин для беспокойства нет". Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Журналисты издания Reuters сегодня процитировали Байдена, который заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия Путиным реальна.

По словам Юсова, угроза ядерного удара по территории Украины существует постоянно, но сейчас говорить о том, что он непременно произойдет, причин нет.

Он убежден: если Путин все же решит применить ядерное оружие, это сразу приведет к краху его режима и окончательного поражения, ведь "реакция мира была бы просто безумной".

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России, и это якобы было его "требование".
  • 17 июня Байден назвал абсолютно безответственным заявление Путина о том, что Россия разместила свое первое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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Милана Головань
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