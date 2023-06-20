"Это приведет к краху Путина". У Буданова высказались о словах Байдена о ядерном оружии РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя заявление президента США Джо Байдена о "реальности применения" ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным, сказал, что "сейчас причин для беспокойства нет". Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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Журналисты издания Reuters сегодня процитировали Байдена, который заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия Путиным реальна.

По словам Юсова, угроза ядерного удара по территории Украины существует постоянно, но сейчас говорить о том, что он непременно произойдет, причин нет.

Он убежден: если Путин все же решит применить ядерное оружие, это сразу приведет к краху его режима и окончательного поражения, ведь "реакция мира была бы просто безумной".

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России, и это якобы было его "требование".

17 июня Байден назвал абсолютно безответственным заявление Путина о том, что Россия разместила свое первое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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