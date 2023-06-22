Если Путин не прекратит ядерный шантаж, мир "лишит его жизнедеятельности" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае, если российский диктатор Владимир Путин не перестанет угрожать миру ядерным оружием, "мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности". Об этом президент сказал в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос, переживает ли он, что Путин сегодня загнан в угол и может использовать ядерное оружие, он ответил, что российский диктатор опасен для Украины с 2014 года, когда оккупировал первые украинские территории.

С 24 февраля 2022 года он стал еще более опасным. "Человек, который абсолютно открыто сказал о войне и об уничтожении украинцев. "Опаснее, я считаю, нельзя быть", – сказал Зеленский.

Он отметил, что действия Путина сложно прогнозировать.

"Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", – сказал президент.

Он также считает опасными собравшихся вокруг диктатора людей. "Близкий круг, поднимающий эту тему", – объяснил Зеленский.

Кроме того, опасно то, что он "на территорию Беларуси транспортировал соответствующее оружие". "Но все это опасность более политическая, и более медийная, и более информационная" – заявил президент.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.