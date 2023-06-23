Резолюция в Сенате США: применение РФ ядерного оружия в Украине будет нападением на НАТО
Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в Сенат США проект резолюции о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины или уничтожение ядерного объекта будет считаться нападением на НАТО с соответствующим применением статьи 5, предусматривающей военный ответ. Об этом говорится в Twitter Линдси Грэма.
В документе говорится, что размещение тактического ядерного оружия Российской Федерации на территории Беларуси представляет угрозу для Украины и государств-членов НАТО.
"Рассматривает использование любого тактического ядерного оружия Российской Федерацией, Республикой Беларусь или их прокси, или уничтожение ядерного объекта, распространение радиоактивных загрязнений на территории НАТО, которое наносит значительный вред человеческой жизни, как нападение на НАТО, требующее немедленного ответа, включая имплементацию статьи 5 Североатлантического договора", – написал Грэм.
Также сенаторы предлагают нынешней администрации США провести консультации с лидерами НАТО и другими европейскими партнерами, чтобы разработать комплексный ответ для минимизации угрозы гражданскому населению и координировать дипломатический и военный ответ с учетом ситуации.
На этот шаг уже отреагировал посол РФ в США Антонов.
"Спекуляции американских сенаторов по поводу возможности применения Россией ядерного оружия в Украине абсурдны, Россия остается ответственным ядерным государством", – цитирует его слова пропагандистский ресурс РИА Новости.
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