В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции

В связи с возможным терактом России на Запорожской атомной электростанции с сегодняшнего дня в Украине развернута работа штабов, в которых будут присутствовать энергетики, представители ГСЧС, полиция, медики. Об этом в эфире телемарафона заявил глава МВД Игорь Клименко. Он призвал сохранять спокойствие и придерживаться инструкций от органов власти.

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"Что касается ЗАЭС. Тот радиоактивный фон, который возможно будет после любых мероприятий в воздухе, будет сохраняться примерно сутки. На 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток", – сказал он.

Клименко подчеркнул, что за это время, если не будет эвакуационных мероприятий, каждый гражданин должен закрыться в своем помещении, закрыть вентиляцию, выключить кондиционеры. Также нужно уплотнить все отверстия, имеющиеся в домах или квартирах, влажной тканью или скотчем.

"Мы будем четко давать все указания и все правила поведения в течение этого времени", – сказал Клименко.

В ближайшие дни, по его словам, будут проведены соответствующие учения с перекрытием дорог, развертыванием санитарных блокпостов. Клименко отметил, что все оборудование для измерения радиации, которое есть у Украины, готово к использованию.

"Все граждане, которые захотят уехать с этой территории, будут обеспечены соответствующим транспортом", – сказал глава МВД, уточнив, что речь идет о 200-километровой зоне вокруг ЗАЭС. По его расчетам, это около 500 000 граждан.

Также он добавил, что на время "ситуации, которая может возникнуть", люди не должны выходить из укрытий без команды.

Если человек находится на улице, он должен использовать респиратор или медицинскую маску.

"Это все, что необходимо знать. И, конечно, смотреть СМИ..." – сказал Клименко.

20 июня президент США Байден назвал реальной угрозу применения тактического ядерного оружия российским диктатором.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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