Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской атомной электростанции, а тем, кто остается, приказали "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

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Как отмечается, по последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской АЭС.

"Одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям, они должны выехать до 5 июля", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, россияне рекомендуют эвакуироваться на территорию временно оккупированного Крыма.

"На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", – заявили в военной разведке.

По информации ГУР, на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

"Персоналу, остающемуся на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", – сообщили в ГУР.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции.

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