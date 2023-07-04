Голова військового комітету НАТО: Якщо Росія підірве Запорізьку АЕС, то цим займатиметься весь світ
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що якщо Росія підірве Запорізьку атомну електростанцію, то це торкнеться всього світу. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу LBC.
За його словами, якщо росіяни влаштують теракт на ЗАЕС, то наслідки "вийдуть за межі звичайної проблеми безпеки і торкнуться всього світу".
"Якщо це станеться — тоді це набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО. Це те, чим займатиметься весь світ, це вплине на Європу", — сказав Бауер.
Він наголосив, що можливий підрив станції стане екологічною катастрофою.
"Можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це забере у них більшу частину підтримки у світі, якщо вони це зроблять. Я не можу уявити, щоб низка країн, які їх підтримують, підтримали б цей акт", — резюмував адмірал.
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