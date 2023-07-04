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Голова військового комітету НАТО: Якщо Росія підірве Запорізьку АЕС, то цим займатиметься весь світ

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 09:59
Голова військового комітету НАТО: Якщо Росія підірве Запорізьку АЕС, то цим займатиметься весь світ - Фото
Роб Бауер (Фото: EPA)

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що якщо Росія підірве Запорізьку атомну електростанцію, то це торкнеться всього світу. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу LBC.

За його словами, якщо росіяни влаштують теракт на ЗАЕС, то наслідки "вийдуть за межі звичайної проблеми безпеки і торкнуться всього світу".

"Якщо це станеться — тоді це набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО. Це те, чим займатиметься весь світ, це вплине на Європу", — сказав Бауер.

Він наголосив, що можливий підрив станції стане екологічною катастрофою.

"Можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це забере у них більшу частину підтримки у світі, якщо вони це зроблять. Я не можу уявити, щоб низка країн, які їх підтримують, підтримали б цей акт", — резюмував адмірал.

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Дмитро Гриниченко
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війнаНАТОтерактРоб БауерЗапорізька АЕС
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