Российские оккупанты могут дистанционно подорвать ЗАЭС – Зеленский
Президент Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию El Mundo заявил, что риск подрыва ЗАЭС существует, и даже если станцию передадут под контроль МАГАТЭ, оккупанты могут взорвать ее дистанционно.
Отвечая на вопрос, насколько высок риск ядерной провокации россиян на ЗАЭС от 1 до 10, Зеленский ответил: "Ситуация на электростанции очень сложная, но можно ли оценить уровень безумия Путина по шкале от 1 до 10?"
По словам президента, российский диктатор "неконтролируем даже на своей территории", и мир убедился в этом как во время подрыва дамбы Каховской ГЭС, так и во время вооруженного "мятежа" главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина.
"Конечно, есть риск подрыва (ЗАЭС. – Ред.). Одни эксперты говорят, что подрыв охлажденных реакторов не имеет никаких последствий, другие – что имеет. Фактом является то, что станция заминирована", – сказал Зеленский.
Он добавил, что украинской разведке известно, что на ЗАЭС есть взрывчатка и 5000 российских военных с тяжелым вооружением.
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