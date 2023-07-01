Российские оккупанты могут дистанционно подорвать ЗАЭС – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию El Mundo заявил, что риск подрыва ЗАЭС существует, и даже если станцию передадут под контроль МАГАТЭ, оккупанты могут взорвать ее дистанционно.

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Отвечая на вопрос, насколько высок риск ядерной провокации россиян на ЗАЭС от 1 до 10, Зеленский ответил: "Ситуация на электростанции очень сложная, но можно ли оценить уровень безумия Путина по шкале от 1 до 10?"

По словам президента, российский диктатор "неконтролируем даже на своей территории", и мир убедился в этом как во время подрыва дамбы Каховской ГЭС, так и во время вооруженного "мятежа" главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина.

"Конечно, есть риск подрыва (ЗАЭС. – Ред.). Одни эксперты говорят, что подрыв охлажденных реакторов не имеет никаких последствий, другие – что имеет. Фактом является то, что станция заминирована", – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинской разведке известно, что на ЗАЭС есть взрывчатка и 5000 российских военных с тяжелым вооружением.

22 июня Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС.

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