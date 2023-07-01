Російські окупанти можуть дистанційно підірвати ЗАЕС – Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo заявив, що ризик підриву ЗАЕС існує, і навіть якщо станцію передадуть під контроль МАГАТЕ, окупанти можуть підірвати її дистанційно.

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Відповідаючи на запитання, наскільки високий ризик ядерної провокації росіян на ЗАЕС від 1 до 10, Зеленський відповів: "Ситуація на електростанції дуже складна, але чи можна оцінити рівень божевілля Путіна за шкалою від 1 до 10?"

За словами президента, російський диктатор "неконтрольований навіть на своїй території", і світ побачив це як під час підриву дамби Каховської ГЕС, так і під час озброєного "заколоту" ватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина.

"Звичайно, що є ризик підриву (ЗАЕС. – Ред.). Одні експерти кажуть, що підрив охолоджених реакторів не має жодних наслідків, інші – що має. Фактом є те, що станція замінована", – сказав Зеленський.

Він додав, що українській розвідці відомо, що на ЗАЕС є вибухівка і 5000 російських військових з важким озброєнням.

22 червня Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС.

В Україні розгорнули штаби у разі теракту на ЗАЕС. МВС надало перші інструкції.

Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, читайте у розборі LIGA.net.

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