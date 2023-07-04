Запорізька АЕС. Росія може готувати провокацію, щоб звинуватити Україну – Генштаб

Збройні Сили офіційно повідомили про можливу підготовку російськими загарбниками найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

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За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої".

Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України, йдеться у повідомленні.

Саме стосовно цього дезінформують російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали, зауважили у Збройних Силах.

У повідомленні зазначили, що ЗСУ відстежують і контролюють ситуацію та готові діяти "за будь-яких умов".

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