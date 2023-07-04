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Запорізька АЕС. Росія може готувати провокацію, щоб звинуватити Україну – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 19:29
Запорізька АЕС. Росія може готувати провокацію, щоб звинуватити Україну – Генштаб - Фото
Запорізька АЕС (Фото: EPA)

Збройні Сили офіційно повідомили про можливу підготовку російськими загарбниками найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої".

Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України, йдеться у повідомленні.

Саме стосовно цього дезінформують російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали, зауважили у Збройних Силах.

У повідомленні зазначили, що ЗСУ відстежують і контролюють ситуацію та готові діяти "за будь-яких умов".

Читайте також: Голова військового комітету НАТО: Якщо Росія підірве Запорізьку АЕС, то цим займатиметься весь світ

Артем Джеріпа
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