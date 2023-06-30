Запорожская АЭС. Данилов: Сам факт теракта будет считаться применением ядерного оружия

В Украине было проведено "большое обучение" и "еще одну подготовку" после информации о возможном российском теракте на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По мнению Алексея Данилова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны, цивилизованные страны будут воспринимать сам факт вероятного теракта как использование ядерного оружия против гражданских. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

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"У нас есть наши протоколы, наши планы, как мы должны действовать. Сейчас состоялось большое обучение, еще состоялась одна подготовка, если произойдет этот террористический акт со стороны Российской Федерации", – сообщил он.

По словам Данилова, сложно сказать о возможных последствиях чрезвычайной ситуации, которая потенциально может произойти на Запорожской АЭС.

Он убежден, что сам факт совершения россиянами теракта на атомной станции будет считаться "всеми цивилизованными странами "применением ядерного оружия против гражданского населения.

"Поэтому будем очень внимательно наблюдать – если не дай Бог это произойдет – какой будет реакция мира на эти события. К сожалению, то, что произошло недавно относительно подрыва дамбы, реакция мира не соответствовала той террористической атаке, которую испытала Украина", – отметил Данилов.

По его словам, Украина сейчас делает "все возможное и невозможное", чтобы этого теракта не произошло, однако атомная станция сейчас находится "в руках террористов".

Данилов предположил, что некоторые из западных партнеров могут сейчас объяснять России, что не стоит совершать теракт на ЗАЭС, поскольку последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

Относительно вероятности совершения Россией теракта на станции, Данилов сказал, что сейчас об этом сложно сказать: "Эти люди непредсказуемы, они действуют за пределами каких-либо норм и правил мирового сообщества".

22 июня 2023 года президент Зеленский сообщил, что, по информации украинской разведки, РФ рассматривает совершение террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС с выбросом радиации.

Из-за возможной угрозы этого теракта в Украине были развернуты штабы, а МВД распространило первые инструкции.

30 июня начальник Главного управления разведки Буданов заявил, что российские оккупанты хотят устроить на ЗАЭС катастрофу, которую невозможно будет смягчить или остановить.

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