Запорізька АЕС. Данілов: Сам факт теракту вважатиметься застосуванням ядерної зброї

В Україні було проведено "велике навчання" та "ще одну підготовку" після інформації про ймовірний російський теракт на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. На думку Олексія Данілова, секретаря Ради нацбезпеки та оборони, цивілізовані країни сприйматимуть сам факт ймовірного теракту як використання ядерної зброї проти цивільних. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.

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"У нас є наші протоколи, наші плани, яким чином ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації", – повідомив він.

За словами Данілова, наразі складно сказати про можливі наслідки надзвичайної ситуації, що потенційно може статися на Запорізькій АЕС.

Він переконаний, що сам факт вчинення росіянами теракту на атомній станції вважатиметься "всіма цивілізованими країнами" застосуванням ядерної зброї проти цивільного населення.

"Тому дуже уважно спостерігатимемо – якщо не дай Боже це станеться – якою буде реакція світу на ці події. На превеликий жаль, те, що відбулося нещодавно щодо підриву дамби, реакція світу не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна", – зазначив Данілов.

За його словами, Україна зараз робить "все можливе і неможливе", щоб цього теракту не сталося, проте атомна станція зараз перебуває "в руках терористів".

Данілов припустив, що дехто з західних партнерів може зараз пояснювати Росії, що не варто вчиняти теракт на ЗАЕС, оскільки наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Щодо ймовірності вчинення Росією теракту на станції, Данілов сказав, що наразі про це складно сказати: "Ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти".

22 червня 2023 року президент Зеленський повідомив, що, за інформацією української розвідки, РФ розглядає вчинення терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС із викидом радіації.

Через можливу загрозу цього теракту в Україні були розгорнуті штаби, а МВС поширило перші інструкції.

30 червня начальник Головного управління розвідки Буданов заявив, що російські окупанти хочуть влаштувати на ЗАЕС катастрофу, котру неможливо буде пом'якшити чи зупинити.

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