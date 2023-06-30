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РФ готує інформаційне алібі перед терактом на Запорізькій атомній станції – центр РНБО

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30.06.2023, 16:35
РФ готує інформаційне алібі перед терактом на Запорізькій атомній станції – центр РНБО - Фото
Запорізька АЕС (Фото: EPA)

Російські пропагандистські ЗМІ почали просувати наратив зі звинуваченням України у нібито "підготовці теракту" на Запорізькій атомній електростанції. У такий спосіб загарбники хочуть створити собі інформаційне алібі перед власним терактом, йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони.

Представниця МЗС країни-агресора Росії заявила, що нібито посилені заходи безпеки в Україні свідчать про буцімто "підготовку Україною теракту на ЗАЕС".

Зазначається, що звинувачуючи Україну, російська влада готує собі інформаційне алібі перед власним черговим терактом.

У повідомлені зауважують, що російська влада вже не вперше використовує ядерний шантаж.

Влада РФ застосовує це, щоб підвищити рівень напруження та впливу на Україну та проукраїнську коаліцію, підсумовують у Центрі.

Фото: ЦПД
  • 22 червня президент Зеленський повідомив, що, за інформацією української розвідки, РФ розглядає влаштування теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.
  • Через можливу загрозу теракту на ЗАЕС в Україні розгорнуто штаби, а МВС надало перші інструкції.
  • 30 червня начальник Головного управління розвідки Буданов повідомив, що російські загарбники хочуть влаштувати на Запорізькій атомній електростанції катастрофу, яку неможливо буде пом'якшити чи зупинити.

    Читайте також: Україна кричить про ЗАЕС – Захід (не) реагує. Що пропонує офіс Зеленського

    Артем Джеріпа
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    війнатерактЗапорізька АЕСядерна небезпека
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