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ЗАЕС. Буданов: Росія все підготувала, вони хочуть катастрофу, яку буде неможливо зупинити

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 12:09
ЗАЕС. Буданов: Росія все підготувала, вони хочуть катастрофу, яку буде неможливо зупинити - Фото
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Російські окупанти хочуть влаштувати на Запорізькій атомній електростанції катастрофу, яку неможливо буде пом'якшити чи зупинити. На цьому наголосив начальник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню War Zone.

За його словами, Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

"Та частина станції, яку у разі ухвалення рішення, найімовірніше, підірвуть, – це штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Отже, що вони збираються зробити, так це пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю техногенну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити", — сказав Буданов.

Він зазначив, що пошуково-рятувальні роботи у зоні бойових дій будуть неможливі.

На запитання, чи росіяни "доводитимуть справу до кінця" із ЗАЕС, Буданов відповів: "Вони повністю готові до цього".

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Дмитро Гриниченко
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