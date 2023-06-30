ЗАЕС. Буданов: Росія все підготувала, вони хочуть катастрофу, яку буде неможливо зупинити
Російські окупанти хочуть влаштувати на Запорізькій атомній електростанції катастрофу, яку неможливо буде пом'якшити чи зупинити. На цьому наголосив начальник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню War Zone.
За його словами, Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.
"Та частина станції, яку у разі ухвалення рішення, найімовірніше, підірвуть, – це штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Отже, що вони збираються зробити, так це пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю техногенну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити", — сказав Буданов.
Він зазначив, що пошуково-рятувальні роботи у зоні бойових дій будуть неможливі.
На запитання, чи росіяни "доводитимуть справу до кінця" із ЗАЕС, Буданов відповів: "Вони повністю готові до цього".
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