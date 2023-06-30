ЗАЭС. Буданов: РФ все подготовила, они хотят катастрофу, которую невозможно остановить

Российские оккупанты хотят устроить на Запорожской атомной электростанции катастрофу, которую невозможно будет смягчить или остановить. Об этом заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone.

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По его словам, Россия подготовила все для создания искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

"Та часть станции, которую в случае принятия решения, скорее всего, взорвут, – это искусственный водоем на территории станции, обеспечивающий охлаждение. Итак, что они собираются сделать, так это повредить звено в системе, что впоследствии вызовет эту техногенную катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить", — сказал Буданов.

Он отметил, что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий будут невозможны.

На вопрос, будут ли россияне "доводить дело до конца" с ЗАЭС, Буданов ответил: "Они полностью готовы к этому".

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции.

Какие возможные сценарии катастрофы и что делать гражданским, если она произойдет, читайте в разборе LIGA.net.

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