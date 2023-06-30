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ЗАЭС. Буданов: РФ все подготовила, они хотят катастрофу, которую невозможно остановить

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 12:09
ЗАЭС. Буданов: РФ все подготовила, они хотят катастрофу, которую невозможно остановить - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Российские оккупанты хотят устроить на Запорожской атомной электростанции катастрофу, которую невозможно будет смягчить или остановить. Об этом заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone.

По его словам, Россия подготовила все для создания искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. 

"Та часть станции, которую в случае принятия решения, скорее всего, взорвут, – это искусственный водоем на территории станции, обеспечивающий охлаждение. Итак, что они собираются сделать, так это повредить звено в системе, что впоследствии вызовет эту техногенную катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить", — сказал Буданов.

Он отметил, что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий будут невозможны. 

На вопрос, будут ли россияне "доводить дело до конца" с ЗАЭС, Буданов ответил: "Они полностью готовы к этому". 

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Дмитрий Гриниченко
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войнатерактразведкаКирилл БудановЗапорожская АЭС
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