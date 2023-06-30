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РФ готовит информационное алиби перед терактом на Запорожской атомной станции – центр СНБО

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 16:35
РФ готовит информационное алиби перед терактом на Запорожской атомной станции – центр СНБО - Фото
Запорожская АЭС (Фото: EPA)

Российские пропагандистские СМИ начали продвигать нарратив с обвинением Украины в якобы "подготовке теракта" на Запорожской атомной электростанции. Таким образом, захватчики хотят создать себе информационное алиби перед собственным терактом, говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны.

Представитель МИД страны-агрессора России заявила, будто бы усиленные меры безопасности в Украине свидетельствуют о якобы "подготовке Украиной теракта на ЗАЭС".

Отмечается, что обвиняя Украину, российские власти готовят себе информационное алиби перед собственным очередным терактом.

В сообщении отмечают, что российские власти уже не впервые используют ядерный шантаж.

Власти РФ применяют это, чтобы повысить уровень напряжения и влияния на Украину и проукраинскую коалицию, заключают в Центре.

Фото: ЦПД

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Артём Джерипа
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ядерная угрозавойнатерактЗапорожская АЭС
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