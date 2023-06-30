РФ готовит информационное алиби перед терактом на Запорожской атомной станции – центр СНБО

Российские пропагандистские СМИ начали продвигать нарратив с обвинением Украины в якобы "подготовке теракта" на Запорожской атомной электростанции. Таким образом, захватчики хотят создать себе информационное алиби перед собственным терактом, говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Представитель МИД страны-агрессора России заявила, будто бы усиленные меры безопасности в Украине свидетельствуют о якобы "подготовке Украиной теракта на ЗАЭС".

Отмечается, что обвиняя Украину, российские власти готовят себе информационное алиби перед собственным очередным терактом.

В сообщении отмечают, что российские власти уже не впервые используют ядерный шантаж.

Власти РФ применяют это, чтобы повысить уровень напряжения и влияния на Украину и проукраинскую коалицию, заключают в Центре.

22 июня президент Зеленский сообщил, что, по информации украинской разведки, РФ рассматривает организацию теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Из-за возможной угрозы теракта на ЗАЭС в Украине развернуты штабы, а МВД предоставило первые инструкции.

30 июня начальник Главного управления разведки Буданов сообщил, что российские захватчики хотят устроить на Запорожской атомной электростанции катастрофу, которую невозможно будет смягчить или остановить.

Читайте также: Украина кричит о ЗАЭС – Запад (не) реагирует. Что предлагает офис Зеленского

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.