РФ готовит информационное алиби перед терактом на Запорожской атомной станции – центр СНБО
Российские пропагандистские СМИ начали продвигать нарратив с обвинением Украины в якобы "подготовке теракта" на Запорожской атомной электростанции. Таким образом, захватчики хотят создать себе информационное алиби перед собственным терактом, говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны.
Представитель МИД страны-агрессора России заявила, будто бы усиленные меры безопасности в Украине свидетельствуют о якобы "подготовке Украиной теракта на ЗАЭС".
Отмечается, что обвиняя Украину, российские власти готовят себе информационное алиби перед собственным очередным терактом.
В сообщении отмечают, что российские власти уже не впервые используют ядерный шантаж.
Власти РФ применяют это, чтобы повысить уровень напряжения и влияния на Украину и проукраинскую коалицию, заключают в Центре.
- 22 июня президент Зеленский сообщил, что, по информации украинской разведки, РФ рассматривает организацию теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
- Из-за возможной угрозы теракта на ЗАЭС в Украине развернуты штабы, а МВД предоставило первые инструкции.
- 30 июня начальник Главного управления разведки Буданов сообщил, что российские захватчики хотят устроить на Запорожской атомной электростанции катастрофу, которую невозможно будет смягчить или остановить.
Читайте также: Украина кричит о ЗАЭС – Запад (не) реагирует. Что предлагает офис Зеленского
Комментарии